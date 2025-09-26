Υπέγραψε με την Αλ Ντουχαΐλ ο Βεράτι: «Μια νέα πρόκληση για την καριέρα μου»

Ο Μάρκο Βεράτι αποχώρησε από την Αλ Αραμπί, όχι όμως και από το πρωτάθλημα του Κατάρ, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Ντουχαΐλ.

Ο 32χρονος Ιταλός διεθνής μέσος άφησε το καλοκαίρι του 2023 τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν για να ανοίξει νέα σελίδα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στο Κατάρ.

Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με την Αλ Αραμπί, με την οποία είχε την περασμένη σεζόν τέσσερα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 16 συμμετοχές και η Αλ Ντουχαΐλ αποτελεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

«Είναι μια νέα πρόκληση για μένα. Η επιμονή της διοίκησης να συνεργαστούμε μ' έπεισε ν' αλλάξω ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός άσος.