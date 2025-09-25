Ρονάλντο: «Η Βραζιλία χρειάζεται τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ 2026»

Ο Βραζιλιάνος δις παγκόσμιος πρωταθλητής Ρονάλντο τάχθηκε την Τετάρτη υπέρ της επιστροφής του Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, υπογραμμίζοντας ότι η «σελεσάο» δεν διαθέτει «κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή» σαν εκείνον.

Ο 33χρονος επιθετικός, που αγωνίζεται πλέον ξανά στη Σάντος, παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας (79 γκολ σε 128 εμφανίσεις), ωστόσο δεν κλήθηκε από τον Κάρλο Αντσελότι για τα τελευταία προκριματικά ματς. Παρά τους συχνούς τραυματισμούς του, ο Ρονάλντο τόνισε σε εκδήλωση στο Σάο Πάουλο -παρουσία και του ίδιου του Νεϊμάρ- ότι παραμένει «καθοριστικός ποδοσφαιριστής για τη σελεσάο».

«Δεν έχουμε άλλον ποδοσφαιριστή σαν τον Νεϊμάρ και ελπίζουμε να είναι 100% έτοιμος για το Μουντιάλ», είπε χαρακτηριστικά το «φαινόμενο».

Ο Νεϊμάρ δεν έχει φορέσει τη φανέλα της Βραζιλίας από τον Οκτώβριο του 2023, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο σε αγώνα με την Ουρουγουάη. Σχολιάζοντας πρόσφατα την απουσία του για τα δύο τελευταία προκριματικά, ο Αντσελότι είχε σημειώσει πως «πρέπει να βρεθεί στη σωστή φυσική κατάσταση ώστε να βοηθήσει την εθνική να αποδώσει στο μέγιστο στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η Βραζιλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα τελικά του 2026, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στη ζώνη της Νότιας Αμερικής.