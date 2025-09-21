Ο Κωνσταντέλιας συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ στη Super League (pic)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμπλήρωσε τις 100 εμφανίσεις με την φανέλα του ΠΑΟΚ στη Super League.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε ως αλλαγή του Δημήτρη Πέλκα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό και ως εκ τούτου, συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την φανέλα του ΠΑΟΚ στη Super League.

O Έλληνας μεσοεπιθετικός έκανε το ντεμπούτο του τη σεζόν 2020-2021, ενώ από το 2022 έχει καθιερωθεί στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.