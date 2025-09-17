Κοροπούλης: «Είμαστε βέβαιοι πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει σύντομα εκεί που ανήκει!»

Ο Δημήτρης Κοροπούλης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως ο σύλλογος θα φτάσει σύντομα εκεί που αξίζει.

Ο τεχνικός της Κ19 του «Τριφυλλιού» τόνισε πως αυτός και οι συνεργάτες του ανέλαβαν το έργο να οδηγήσουν την ομάδα σε αυτό τοτ παιχνίδι και εξήγησε πως ο Παναθηναϊκός θα φτάσει πολύ σύντομα εκεί που ανήκει.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmotet TV:

«Κληθήκαμε από την διοίκηση να προπονήσουμε και να οδηγήσουμε την ομάδα σε αυτό το παιχνίδι Κυπέλλου μαζί με τους συνεργάτες μου. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο δυνατό, έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη για τους παίκτες και είμαστε βέβαιοι ότι ο Παναθηναϊκός πολύ σύντομα θα φτάσει εκεί που ανήκει».