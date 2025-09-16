Απειλητικά μηνύματα στους γονείς του δολοφονημένου Γιώργου Λυγγερίδη!

Στα χέρια της Δικαιοσύνης βρίσκονται δύο απειλητικά μηνύματα χρηστών του διαδικτύου, τα οποία απευθυνονται στους γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στου Ρέντη.

Όπως αποκάλυψε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», το ένα μήνυμα απευθύνεται στον πατέρα Θανάση Λυγγερίδη και είναι ακραία υβριστικό. Αναφέρεται στο πανό «λευτεριά στ' αδέρφια μας» που αναρτάται στο Καραϊσκάκη και επιχειρεί να σπιλώσει τη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Το άλλο μήνυμα απευθύνεται στη μητέρα Ευγενία Λυγγερίδη και την απειλεί ευθέως με υβριστικούς χαρακτηρισμούς: «Πρόσεχε μη σε βρούμε μόνο...»

Ήδη κατατέθηκαν τα στοιχεία στη Διεύθυνση Αθλητικής Βίας και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διενεργεί έρευνα προς αναζήτηση των υπευθύνων, μετά από εισαγγελική εντολή.