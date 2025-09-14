Πέρεθ: «Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο»

Ο Ρούμπεν Πέρεθ προχώρησε σε μια... αινιγματική τοποθέτηση για τον Παναθηναϊκό, μετά την μεγάλη νίκη της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό.

Ο Ισπανός αμυντικός χαφ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό έχοντας μείνει για μια σεζον ουσιαστικά εκτός ομάδας, ενώ φέτος αγωνίζεται στην Κηφισιά.

Μετά την μεγάλη νίκη της ομάδας του επί του «Τριφυλλιού» λοιπόν, προχώρησε σε μια πολύ ιδιαίτερη τοποθέτηση για τα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό.

Με τα λόγια του ουσιαστικά «φωτογράφισε» τον Γιάννη Παπαδημητρίου, με τον οποίον έχουν κακές σχέσεις και που θεωρεί ότι τον «τελείωσε» από την ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε, μιλώντας σε ΕΡΤ και NOVA:

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας.

Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό, δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο».