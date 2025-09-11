Βάρντι: «Για εμένα, η ηλικία είναι ένας αριθμός»

Ο Τζέιμι Βάρντι δήλωσε ότι αισθάνεται πιο καλά από ποτέ και πως είναι πρόθυμος να αποδείξει ότι κάνουν λάθος όσοι τον αμφισβητούν, καθώς ο 38χρονος επιθετικός ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με την μεταγραφή του στην «νεοφώτιστη» στην Serie A, Κρεμονέζε.

Ο Αγγλος άσος εντάχθηκε στην ιταλική ομάδα, μετά την αποχώρησή του από τη Λέστερ, όπου σκόραρε 200 γκολ σε 500 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια μιας 13χρονης θητείας. Η μεταγραφή του έρχεται μετά την άφιξη του 34χρονου Κέβιν Ντε Μπρόιν και του 40χρονου Λούκα Μόντριτς στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας. Και όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν οι βετεράνοι εξακολουθούν να έχουν κίνητρο για να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο, ο Βάρντι είπε ότι η επιθυμία του δεν έχει μειωθεί.

«Πρέπει να είσαι ένας από αυτούς που αμφισβητούν. Είσαι ένας που θα πρέπει να αποδείξω ότι κάνει λάθος», είπε ο Βάρντι και πρόσθεσε: «Για εμένα η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Όσο... τα πόδια μου κάνουν ακριβώς αυτό που έκαναν παλιά και εξακολουθούν να είναι τόσο φρέσκα όσο τώρα, τότε θα συνεχίζω. Προς το παρόν δεν υπάρχουν σημάδια για το αντίθετο, οπότε θα συνεχίσω και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σύλλογο».

Ο Βάρντι, ο οποίος ήταν μέλος της Λέστερ που κατέκτησε την Premier League το 2016, είπε ότι όλοι στον σύλλογο θα κρατήσουν τα πόδια τους γερά στο έδαφος: «Το κύριο καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στην κατηγορία και για να είμαι ειλικρινής έτσι ήταν όταν ήμουν στη Λέστερ. Ποτέ δεν ήταν, «θα το κάνουμε αυτό», ήταν πάντα, «πρέπει να μείνουμε στην κατηγορία», αυτό είναι το κύριο ζητούμενο. Οπότε, το μόνο που κάνεις είναι να βγαίνεις έξω, να παίρνεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει».

Ο έμπειρος άσος, αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την ερχόμενη Δευτέρα, στην αναμέτρηση της Κρεμονέζε με την Βερόνα.