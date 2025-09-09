Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα της 2ης φάσης

Οι πρώτες εκπλήξεις ήδη καταγράφηκαν, ενώ την Τετάρτη (10/9) θα ολοκληρωθεί ο γύρος με τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια.
Η κλήρωση έχει ήδη φέρει στο φως τα ζευγάρια της 2ης φάσης, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου, με ορισμένους αγώνες να γίνονται και στις 17 του μήνα. Υπενθυμίζεται πως τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι, χωρίς να υπάρξει παράταση.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
1ο γκρουπ
Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας
Πανθρακικός – Ξάνθη
2ο γκρουπ
Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού
ΠΑΟΚ Δυτικού – Ακρίτες Συκεών
3ο γκρουπ
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Νάουσα
(Νικητής Αστέρας Αγ. Νικολάου – ΑΕ Ευόσμου) – Βέροια
4ο γκρουπ
Εορδαϊκός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: Πιερικός, Σαρακηνός
5ο γκρουπ
Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης
ΑΠΣ Ολύμπιας – ΑΕ Νέας Σελεκείας
6ο γκρουπ
Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Σταυρού
Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: ΠΑΣ Λαμία, Τρίκαλα
7ο γκρουπ
Τηλυκράτης – Πυλαριακός
Αναγέννηση Άρτας – ΑΟ Οδυσσέας Γραβιάς
8ο γκρουπ
Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος
ΠΑΣ Πύργος – Πανθουριακός
9ο γκρουπ
Μανδραϊκός – Κόρινθος
Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: Μπομπουλίνα Σπετσών, Πέλοπας Κιάτου
10ο γκρουπ
Εθνικός Πειραιώς – Κένταυρος Βριλησσίων
Ιωνικός – Αστέρας Βάρης
11ο γκρουπ
Νέα Αρτάκη – Άρης Πετρούπολης
Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: Νέα Ιωνία, ΑΟ Χαϊδαρίου
12ο γκρουπ
Γρανίτης Αγ. Μαρίνας – Ατσαλένιος
Χωρίς αγώνα: Γιούχτας
13ο γκρουπ
Χωρίς αγώνα: ΑΕΡ Αφάντου, Απόλλων Καλυθιών
14ο γκρουπ
Χωρίς αγώνα: Καρλόβασι – Ποσειδών Καρδαμύλων
15ο γκρουπ
Χωρίς αγώνα: ΑΕ Μυκόνου