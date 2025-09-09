Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα της 2ης φάσης

Η αυλαία του Κυπέλλου Ερασιτεχνών άνοιξε το περασμένο Σαββατοκύριακο με αρκετές δυνατές αναμετρήσεις στην 1η φάση.

Οι πρώτες εκπλήξεις ήδη καταγράφηκαν, ενώ την Τετάρτη (10/9) θα ολοκληρωθεί ο γύρος με τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια.

Η κλήρωση έχει ήδη φέρει στο φως τα ζευγάρια της 2ης φάσης, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου, με ορισμένους αγώνες να γίνονται και στις 17 του μήνα. Υπενθυμίζεται πως τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι, χωρίς να υπάρξει παράταση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

1ο γκρουπ

Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας

Πανθρακικός – Ξάνθη

2ο γκρουπ

Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού

ΠΑΟΚ Δυτικού – Ακρίτες Συκεών

3ο γκρουπ

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Νάουσα

(Νικητής Αστέρας Αγ. Νικολάου – ΑΕ Ευόσμου) – Βέροια

4ο γκρουπ

Εορδαϊκός – Εθνικός Ν. Κεραμιδίου

Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: Πιερικός, Σαρακηνός

5ο γκρουπ

Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης

ΑΠΣ Ολύμπιας – ΑΕ Νέας Σελεκείας

6ο γκρουπ

Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Σταυρού

Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: ΠΑΣ Λαμία, Τρίκαλα

7ο γκρουπ

Τηλυκράτης – Πυλαριακός

Αναγέννηση Άρτας – ΑΟ Οδυσσέας Γραβιάς

8ο γκρουπ

Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος

ΠΑΣ Πύργος – Πανθουριακός

9ο γκρουπ

Μανδραϊκός – Κόρινθος

Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: Μπομπουλίνα Σπετσών, Πέλοπας Κιάτου

10ο γκρουπ

Εθνικός Πειραιώς – Κένταυρος Βριλησσίων

Ιωνικός – Αστέρας Βάρης

11ο γκρουπ

Νέα Αρτάκη – Άρης Πετρούπολης

Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν: Νέα Ιωνία, ΑΟ Χαϊδαρίου

12ο γκρουπ

Γρανίτης Αγ. Μαρίνας – Ατσαλένιος

Χωρίς αγώνα: Γιούχτας

13ο γκρουπ

Χωρίς αγώνα: ΑΕΡ Αφάντου, Απόλλων Καλυθιών

14ο γκρουπ

Χωρίς αγώνα: Καρλόβασι – Ποσειδών Καρδαμύλων

15ο γκρουπ

Χωρίς αγώνα: ΑΕ Μυκόνου