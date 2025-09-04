MENU
Ανακοινώθηκε από την Κάλιαρι ο Αντρέα Μπελότι

Ποδοσφαιριστής της Κάλιαρι θα είναι για τη φετινή σεζόν ο έμπειρος Ιταλός επιθετικός, που ανακοινώθηκε επίσημα από τους «Ροσομπλού».

Ο Αντρέα Μπελότι είναι ποδοσφαιριστής της Κάλιαρι. Ο 31χρονος φορ, ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα της Σαρδηνίας, μετά την θητεία του στην Κόμο, με τη φανέλα της οποίας έγραψε 2 τέρματα σε 19 συμμετοχές τη σεζόν 2024-25.

Ο Μπελότι είναι γνωστός στην Ιταλία με το προσωνύμιο «gallo» (σ.σ κόκορας), στοιχείο που δεν έλειψε από το βίντεο παρουσίασής του στην ανακοίνωση της ομάδας του ιταλικού Νότου.

Ο Ιταλός στράικερ έχει 178 γκολ και 43 ασίστ σε 526 παιχνίδια στην καριέρα του και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς που έχει αναδείξει το ιταλικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.

