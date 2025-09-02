Μια... εντεκάδα ακριβές μεταγραφές: «Πρωταθλήτρια» η Λίβερπουλ (pic)

Το μεταγραφικό «παράθυρο» του καλοκαιριού έκλεισε στα κορυφαία πρωταθλήματα και έτσι, διαμορφώθηκε η «χρυσή» ενδεκάδα, όπου πρωταγωνιστούν οι επενδύσεις των «Reds», της Ρεάλ, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Άρσεναλ και μία της Νιούκαστλ.

Δείτε την πιο ακριβή ενδεκάδα του φετινού καλοκαιριού (σ.σ. 833,7 εκατ. ευρώ το κόστος της!) βάσει των ποσών που ξόδεψαν οι σπουδαιότεροι σύλλογοι στον κόσμο:

Τερματοφύλακας: Λούκας Σεβαλιέ - Παρί Σεν Ζερμέν - 40 εκατ. ευρώ στη Λιλ

Αριστερός μπακ: Άλβαρο Καρέρας - Ρεάλ Μαδρίτης - 46,9 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα

Κεντρικός αμυντικός: Ντιν Χάουσεν - Ρεάλ Μαδρίτης - 50 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ

Κεντρικός αμυντικός: Ίλια Ζαμπάρνι - Παρί Σεν Ζερμέν - 62,5 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ

Δεξιός μπακ: Τζέρεμι Φρίμπονγκ - Λίβερπουλ - 40 εκατ. ευρώ στη Λεβερκούζεν

Αμυντικός μέσος: Μαρτίν Θουμπιμέντι - Άρσεναλ - 70 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Δεξί χαφ-εξτρέμ: Φλόριαν Βιρτς - Λίβερπουλ - 125 εκατ. ευρώ στη Λεβερκούζεν

Αριστερό χαφ-εξτρέμ: Εμπερέτσι Έζε - Άρσεναλ - 69,3 εκατ. ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας

Επιθετικός: Νικ Βολτεμάντε - Νιούκαστλ - 85 εκατ. ευρώ στην Στουτγάρδη

Επιθετικός: Ουγκό Εκιτικέ - Λίβερπουλ - 95 εκατ. ευρώ στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Επιθετικός: Αλεξάντερ Ίσακ - Λίβερπουλ - 150 εκατ. ευρώ στη Νιούκαστλ