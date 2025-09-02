Μια... εντεκάδα ακριβές μεταγραφές: «Πρωταθλήτρια» η Λίβερπουλ (pic)

Δείτε την πιο ακριβή ενδεκάδα του φετινού καλοκαιριού (σ.σ. 833,7 εκατ. ευρώ το κόστος της!) βάσει των ποσών που ξόδεψαν οι σπουδαιότεροι σύλλογοι στον κόσμο:
Τερματοφύλακας: Λούκας Σεβαλιέ - Παρί Σεν Ζερμέν - 40 εκατ. ευρώ στη Λιλ
Αριστερός μπακ: Άλβαρο Καρέρας - Ρεάλ Μαδρίτης - 46,9 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα
Κεντρικός αμυντικός: Ντιν Χάουσεν - Ρεάλ Μαδρίτης - 50 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ
Κεντρικός αμυντικός: Ίλια Ζαμπάρνι - Παρί Σεν Ζερμέν - 62,5 εκατ. ευρώ στην Μπόρνμουθ
Δεξιός μπακ: Τζέρεμι Φρίμπονγκ - Λίβερπουλ - 40 εκατ. ευρώ στη Λεβερκούζεν
Αμυντικός μέσος: Μαρτίν Θουμπιμέντι - Άρσεναλ - 70 εκατ. ευρώ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ
Δεξί χαφ-εξτρέμ: Φλόριαν Βιρτς - Λίβερπουλ - 125 εκατ. ευρώ στη Λεβερκούζεν
Αριστερό χαφ-εξτρέμ: Εμπερέτσι Έζε - Άρσεναλ - 69,3 εκατ. ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας
Επιθετικός: Νικ Βολτεμάντε - Νιούκαστλ - 85 εκατ. ευρώ στην Στουτγάρδη
Επιθετικός: Ουγκό Εκιτικέ - Λίβερπουλ - 95 εκατ. ευρώ στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Επιθετικός: Αλεξάντερ Ίσακ - Λίβερπουλ - 150 εκατ. ευρώ στη Νιούκαστλ