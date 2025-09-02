Επίσημο το... μπαμ της Κρεμονέζε με Βάρντι

Ο Τζέιμι Βάρντι είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Κρεμονέζε, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λομβαρδίας, ολοκληρώνοντας μία προσθήκη στο ρόστερ, που στις αρχές του καλοκαιριού στο άκουσμά της φάνταζε απίστευτη.
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται πλέον στην καριέρα του 39χρονου φορ, ο οποίος έχει διανύσει ως τώρα μία διαδρομή που μετράει 544 παιχνίδια, 237 γκολ και 88 ασίστ.
Η νεοφώτιστη στη Serie A Κρεμονέζε, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα μετρώντας δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες «στροφές», επικρατώντας 2-1 στην πρεμιέρα της Μίλαν στο “Σαν Σίρο” και ακολούθως 3-2 εντός της Σασουόλο.
From dream to reality: 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗱𝗶𝗩𝗮𝗿𝗱𝘆 is here! 🎻❤️#TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #Cremona #SerieAEnilive #JamieVardy #Vardy pic.twitter.com/6y0GQquQjm— U.S. Cremonese (@USCremonese) September 1, 2025