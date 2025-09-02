Επίσημο το... μπαμ της Κρεμονέζε με Βάρντι

Την απόκτηση του Άγγλου επιθετικού Τζέιμι Βάρντι ανακοίνωσε η Κρεμονέζε, πραγματοποιώντας τη σπουδαιότερη μεταγραφή της ιστορίας της.

Ο Τζέιμι Βάρντι είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Κρεμονέζε, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λομβαρδίας, ολοκληρώνοντας μία προσθήκη στο ρόστερ, που στις αρχές του καλοκαιριού στο άκουσμά της φάνταζε απίστευτη.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται πλέον στην καριέρα του 39χρονου φορ, ο οποίος έχει διανύσει ως τώρα μία διαδρομή που μετράει 544 παιχνίδια, 237 γκολ και 88 ασίστ.

Η νεοφώτιστη στη Serie A Κρεμονέζε, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα μετρώντας δύο νίκες στις ισάριθμες πρώτες «στροφές», επικρατώντας 2-1 στην πρεμιέρα της Μίλαν στο “Σαν Σίρο” και ακολούθως 3-2 εντός της Σασουόλο.