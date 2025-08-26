Σαββίδης σε Ζαφείρη: «Καλωσόρισες στην οικογένεια του ΠΑΟΚ!»

Συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη είχε ο Χρήστος Ζαφείρης, με τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ να καλωσορίζει τον 22χρονο χαφ στην οικογένεια του Δικεφάλου - Τι ειπώθηκε ανάμεσα στους δύο!

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος του Δικεφάλου καλωσόρισε τον διεθνή μέσο στη «μεγάλη οικογένεια» του συλλόγου, εκφράζοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι θα αποτελέσει κομβικό μέλος των ασπρόμαυρων τα επόμενα χρόνια.

Η μεταγραφή που έγραψε ιστορία, αξίας 12 εκατ. ευρώ, είχε ξεκάθαρα την υπογραφή του, με τον Ζαφείρη να ευχαριστεί, από την πλευρά του, τον Ιβάν Σαββίδη για την τεράστια προσπάθεια για να ολοκληρωθεί αυτή η πολυπόθητη κίνηση!

Μάλιστα, ενθουσιασμένος από τη «θερμή» υποδοχή στο αεροδρόμιο, στο Μακεδονία Παλλάς, στην Τούμπα, απ΄όσα συνάντησε αυτό το... 24ωρο της τρέλας στην πόλη, έδωσε την υπόσχεση πως έρχεται στην Τούμπα για να πετύχει στόχους, να κερδίσει τίτλους και ανταποδώσει αυτήν την αγάπη και το σεβασμό προς το πρόσωπό του.

Οι δυό τους συζήτησαν όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που μπήκε στο μυαλό τους η ιδέα να «ντυθεί» ο Ζαφείρης στ΄ασπρόμαυρα μέχρι τις δυσκολίες αλλά και όλα όσα ονειρεύονται να πετύχουν μαζί! Και ο Ζαφείρης δεν έκρυψε πως τα όνειρα που κάνει με τον ΠΑΟΚ ακουμπούν τ΄αστέρια και το Champions League...