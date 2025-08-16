Κύπελλο Γερμανίας: Απέκλεισε τη Βέρντερ Βρέμης η Αρμίνια Μπίλεφελντ

Με μίνι έκπληξη ξεκίνησε η σεζόν στην Γερμανία, αφού η Αρμίνια Μπίλεφελντ πέταξε εκτός θεσμού την Βέρντερ Βρέμης, επικρατώντας με 1-0.

Στα υπόλοιπα τρία ματς, με τα οποία ξεκίνησε ουσιαστικά η νέα σεζόν στην Γερμανία, τα φαβορί δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, με τις Λεβερκούζεν, Μαγδεμβούργο και Ουνιόν Βερολίνου, να περνούν στον επόμενο γύρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα ματς του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Γερμανίας:

Ζόνενχοφ Γκρόσασπαχ - Λεβερκούζεν 0-4

Ζααρμπρίκεν - Μαγδεμβούργο 1-3

Γκίτερσλο - Ουνιόν Βερολίνου 0-5

Αρμίνια Μπίλεφελντ - Βέρντερ Βρέμης 1-0

Πιρμάσενς - Αμβούργο 16/8

Ντιναμό Βερολίνου - Μπόχουμ 16/8

Χεμελίνγκεν - Βόλφσμπουργκ 16/8

Ιλέρτισεν - Νυρεμβέργη 16/8

Μπάλινγκερ - Χαϊντενχάιμ 16/8

Χάνσα Ροστόκ - Χοφενχάιμ 16/8

Σαντχάουζεν - Λειψία 16/8

Αϊντραχτ Νόρντερστετ - Ζανκτ Πάουλι 16/8

Σπορτφρόιντε Λότε - Φράιμπουργκ 16/8

Λίμπεκ - Ντάρμστατ 16/8

Ενεργκί Κότμπους - Ανόβερο 16/8

Ένγκερς - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17/8

Βικτόρια Κολωνίας - Πάντερμπορν 17/8

Γιάν Ρέγκενσμπουργκ - Κολωνία 17/8

Άτλας Ντέλμενχορστ - Γκλάντμπαχ 17/8

Μπλάου-Βάις Λόνε - Γκρόιτερ Φιρτ 17/8

Λοκ Λειψίας - Σάλκε 17/8

Μόιζελβιτς - Καρλσρούη 17/8

Αϊντραχτ 1949 - Καϊζερσλάουτερν 17/8

Ουλμ - Έλφερσμπεργκ 17/8

Χάλεσερ - Άουγκσμπουργκ 17/8

Χόμπουργκ - Χόλσταϊν Κίελ 17/8

Ντιναμό Δρέσδης - Μάιντς 18/8

Σβάινφουρτ - Φορτούνα Ντίσελντορφ 18/8

Πρόισεν Μίνστερ - Χέρτα Βερολίνου 18/8

Ροτ-Βάις Έσεν - Ντόρτμουντ 18/8

Αϊντραχτ Μπραουνσβάιχ - Στουτγκάρδη 26/8

Βέεν Βισμπάντεν - Μπάγερν Μονάχου 27/8