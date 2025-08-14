Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Απείλησε με τον Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (vids) 14-08-2025 21:34 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Μιχαηλίδης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Διπλή απειλή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Έλληνας αμυντικός πρώτα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 57' και έπειτα με ένα μακρινό ευθύβολο σουτ έφτιαξε τις πρώτες φάσεις του Δικεφάλου στο παιχνίδι. Δείτε τις φάσεις: Άδωνις Γεωργιάδης: «Το μίσος σας για τον Μητσοτάκη έχει φτάσει σ’ επίπεδο αρρώστιας!» instanews.gr «Έγκλημα» αυτό που έγινε με τον Γιάννη: Τώρα, είναι αργά… menshouse.gr «Έπεσα θύμα ξυλοδαρμού από τον σύντροφό μου»: Συγκλονιστική αποκάλυψη από την Δήμητρα Αλεξανδράκη λόγω... κεράτου! (Vid) dailymedia.gr «Αυτό με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου»: Κι όμως, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρική κλινική dailymedia.gr Πόλεμος στην Ουκρανία: Κύριε Ζελένσκι, τι έχετε πάθει; instanews.gr Αν γίνει κι αυτό στον Παναθηναϊκό… menshouse.gr Γιατί να γίνεται βούκινο ένα ζήτημα υγείας του κάθε Μαζωνάκη; menshouse.gr Δε μας σώζει ούτε ο Γιάννης: Το Νο1 πρόβλημα της Εθνικής έβγαλε μάτι με το Μαυροβούνιο menshouse.gr Απείλησε με τον Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (vids) SHARE