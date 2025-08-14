MENU
Απείλησε με τον Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (vids)

Διπλή απειλή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Ο Έλληνας αμυντικός πρώτα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 57' και έπειτα με ένα μακρινό ευθύβολο σουτ έφτιαξε τις πρώτες φάσεις του Δικεφάλου στο παιχνίδι.

Δείτε τις φάσεις:

 

