Το αναλυτικό πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

H Super League ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν το διήμερο Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Αυγούστου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

