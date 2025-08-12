Χανιά: Ενίσχυση εμπειρίας στην άμυνα με Κουτρουμπή

Τη φανέλα των Χανίων θα φορά τη νέα σεζόν ο έμπειρος αμυντικός Γιώργος Κουτρουμπής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον έμπειρο αμυντικό Γιώργο Κουτρουμπή.

Ο Γιώργος Κουτρουμπής γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1991 στην Αθήνα και αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Διακρίνεται για την αξιοπιστία, την ηγετική του φυσιογνωμία και την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο.

Με ύψος 1,89μ., ο Κουτρουμπής έχει στο ενεργητικό του 388 επίσημες συμμετοχές (3 γκολ – 6 ασίστ), εκ των οποίων οι 172 είναι στη Super League, ενώ έχει καταγράψει και ευρωπαϊκές παρουσίες σε διοργανώσεις όπως το UEFA Europa League, τα προκριματικά Champions League και το UEFA Conference League (26 συνολικά ευρωπαϊκές συμμετοχές).

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Καλλιθέας και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία αγωνίστηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2012. Τότε πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ (30 συμμετοχές-1 γκολ), με την οποία πραγματοποίησε γεμάτη σεζόν στη Super League, πριν αποχωρήσει το 2013 για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό.

Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε επί 4,5 χρόνια, αποτελώντας βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής του «τριφυλλιού» και φορώντας το περιβραχιόνιο σε αρκετές περιπτώσεις. Μέτρησε συνολικά σχεδόν 160 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, ενώ συμμετείχε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ομάδα.

Τον Ιανουάριο του 2018 μεταγράφηκε στη Standard Liège του Βελγίου, όπου παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στη Concordia Ρουμανίας, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο στη Super League και αγωνίστηκε ξανά στην κορυφαία κατηγορία.

Το καλοκαίρι του 2020 μετακινήθηκε στην Újpest FC της Ουγγαρίας, με την οποία είχε γεμάτες χρονιές και συμμετοχές τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο Ουγγαρίας. Το 2022 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Bandirmaspor, με την οποία συμμετείχε στην πρώτη κατηγορία της χώρας.

Στην Ελλάδα επέστρεψε στα μέσα της περασμένης σεζόν, 2024-25, όταν και συμφώνησε με την Ηλιούπολη, με την οποία ολοκλήρωσε τη χρονιά στη Super League 2.

Στη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε τρία Κύπελλα με τον Παναθηναϊκό (2014), τη Standard Liège (2018) και την Újpest FC (2021).

Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ καλωσορίζει τον Γιώργο Κουτρουμπή στην ομάδα και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της!