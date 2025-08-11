H Αλ Αχλί ανακοίνωσε την αγορά του Μιγιό από την Στουτγκάρδη

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός πήρε μεταγραφή από τη γερμανική ομάδα στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι δύο σύλλογοι.

Ο 23χρονος επιθετικός μέσος, Ενζό Μιγιό, αγωνιζόταν στη Στουτγκάρδη από το 2021, πετυχαίνοντας 22 γκολ σε 113 αγώνες. Το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

«Ευχαριστούμε Ενζό και αντίο», ανέφερε η γερμανική ομάδα στην ιστοσελίδα της, ενώ η Αλ Αχλί, πρωταθλήτρια Ασίας την περασμένη σεζόν, ανακοίνωσε στο “X” (πρώην Twitter) την άφιξη του ποδοσφαιριστή έως το 2028.

Προερχόμενος από τις ακαδημίες της Μονακό, ο Μιγιό έκανε το ντεμπούτο του στη Ligue 1 με τον σύλλογο το 2020, προτού μετακινηθεί στη Στουτγκάρδη. Έχει επίσης αγωνιστεί σε έξι ματς με την εθνική Ελπίδων της Γαλλίας, της οποίας διετέλεσε αρχηγός.