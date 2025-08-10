Ραμπιό: «Αδιανόητο να βλέπω 19χρονους να υπογράφουν στη Σαουδική Αραβία»

Ο Αντριέν Ραμπιό εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με την επιλογή νεαρών ποδοσφαιριστών να συνεχίζουν την καριέρα τους στη Σαουδική Αραβία.

Ο Γάλλος παίκτης σχολίασε το γεγονός πως οι νεαροί παίκτες έχουν μόνο κίνητρο το χρήμα και όχι το να απολαύσουν το ποδόσφαιρο.

«Όταν βλέπω παίκτες 19 ετών να υπογράφουν εκεί, για μένα είναι αδιανόητο. Δεν είναι κάτι που θα έκανα σε εκείνη την ηλικία, αλλά ο καθένας έχει τη δική του πορεία. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν, απλώς μπορεί να μην μας παρακινούν τα ίδια πράγματα. Εγώ θέλω να αγωνίζομαι στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να νιώθω την ατμόσφαιρα σε γήπεδα όπως το Βελοντρόμ», τόνισε ο διεθνής μέσος της Γαλλίας.