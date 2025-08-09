«Η Ρίο Άβε θέλει τον Γιώργο Λιάβα και κάνει πρόταση στον Παναιτωλικό»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Πορτογαλία, η Ρίο Άβε έχει υποβάλει επίσημη πρόταση στον Παναιτωλικό για την απόκτηση του 24χρονου μέσου, Γιώργου Λιάβα.

Η πορτογαλική ομάδα, δείχνει έντονο ενδιαφέρον να εντάξει στο δυναμικό της τον ταλαντούχο Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Λιάβας, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό και αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας με 151 συμμετοχές, έχει πλέον την ευκαιρία να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αγωνιζόμενος στο εξωτερικό.

Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα βρεθεί υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου και θα συνεργαστεί με συμπαίκτες όπως οι Ντόι, Αθανασίου, Μπακούλας, Παπακανέλλος και Βρουσάι.

Οι επόμενες μέρες αναμένεται να δείξουν αν οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία και αν ο Λιάβας θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στη Liga Portugal.