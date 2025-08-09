Γαλατάσαραϊ: Θέλει να «δέσει» τον Ικάρντι

Να κάνει μόνιμο κάτοικο Κωνσταντινούπολης τον Μάουρο Ικάρντι θέλει η Γαλατάσαραϊ.

Παρά την δύσκολη σεζόν 2024-2025, λόγω τραυματισμών, ο Μάουρο Ικάρντι παραμένει βασικό στέλεχος της Γαλατασαράι (61 γκολ σε 87 αγώνες). Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Milliyet», η διοίκηση του συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντουρσούν Οζμπέκ, έχει αρχίσει την διαδικασία επέκτασης του συμβολαίου του 32χρονου Αργεντινού επιθετικού. Το σχέδιο είναι να παραταθεί για δύο ακόμη σεζόν, χωρίς να αλλάξουν οι τρέχοντες οικονομικοί όροι.

Ο Ικάρντι αποκτήθηκε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 από την Παρί Σεν Ζερμέν, λαμβάνει καθαρό ετήσιο μισθό έξι εκ. ευρώ. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες και ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ίντερ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός για την επιρροή του στο μάρκετινγκ, την ηγεσία και τις επιδόσεις του.

Την περίοδο 2023-2024, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου, πετυχαίνοντας 32 γκολ και δίνοντας 11 ασίστ σε 32 αγώνες.