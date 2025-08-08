Μοντερέι: Επαφές με τον Γκριεζμάν για πιθανή μεταγραφή

Η Μοντερέι φαίνεται έτοιμη να ταράξει την αγορά μεταγραφών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του Αντουάν Γκριεζμάν για να ξεκινήσουν οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή.

Ο Γάλλος σταρ της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ακόμη συμβόλαιο με τους «ροχιμπλάνκος», όμως η προοπτική μιας πρότασης από το Μεξικό και η φιλόδοξη προσπάθεια της Μοντερέι, που τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναμικά για να ενισχύσει το ρόστερ της, ενδέχεται να ανοίξουν νέα σελίδα στην καριέρα του.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση, η κίνηση των Μεξικανών δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να προσελκύσουν έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, κάτι που θα αποτελούσε τεράστιο μεταγραφικό «μπαμ» για το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.