Μοντερέι: Επαφές με τον Γκριεζμάν για πιθανή μεταγραφή

Ο Γάλλος σταρ της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει ακόμη συμβόλαιο με τους «ροχιμπλάνκος», όμως η προοπτική μιας πρότασης από το Μεξικό και η φιλόδοξη προσπάθεια της Μοντερέι, που τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναμικά για να ενισχύσει το ρόστερ της, ενδέχεται να ανοίξουν νέα σελίδα στην καριέρα του.
Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση, η κίνηση των Μεξικανών δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να προσελκύσουν έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, κάτι που θα αποτελούσε τεράστιο μεταγραφικό «μπαμ» για το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής.