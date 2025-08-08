«Ο Παναθηναϊκός στην κούρσα για τον Μαξ Τζόνστον»

Μεταγραφικό σενάριο στη Βρετανία εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον δεξιό μπακ της Στουρμ Γκρατς.

Οι Πράσινοι έχουν ρίξει όλο το βάρος της ενίσχυσης στο δεξί άκρο της άμυνας στον Νταβίντε Καλάμπρια και μάλιστα με καλές πιθανότητες για το "μπαμ" με τον Ιταλό άσο, όπως έχει αποκαλύψει το SDNA.

Ένα νέο όνομα έρχεται ωστόσο στο προσκήνιο από την Αγγλία, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Pete O'Rourke, ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην κούρσα για τον Σκωτσέζο διεθνή Μαξ Τζόνστον, ο οποίος αγωνίζεται στην Στουρμ Γκρατς.

Είναι 21 ετών, με ύψος 1,85 μ., η αυστριακή ομάδα τον απέκτησε πριν δύο χρόνια από τη Μάδεργουελ έναντι 350.000 ευρώ, έχοντας αγωνιστεί βασικός και στα δύο πρώτα επίσημα ματς της σεζόν (πρωτάθλημα-Κύπελλο), ενώ πέρυσι μέτρησε συνολικά 31 συμμετοχές (1 γκολ, 6 ασίστ).

Δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 ενώ η χρηματιστηριακή αξία του βρίσκεται στα 3,5 εκατ. ευρώ.