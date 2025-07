Sky Sports: «Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και της Μπέρμιγχαμ για τον Μάρβιν Ντουκς»

Σύμφωνα με την γερμανική έκδοση του «Sky Sports», για τον υψηλόσωμο επιθετικό έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ και η Μπέρμιγχαμ, με τον Ντουκς να έχει συμβόλαιο με την Βέρντερ έως το 20206.

Οι Γερμανοί, αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες της Βέρντερ θέλουν να κρατήσουν τον Γερμανό επιθετικό στο δυναμικό τους, όμως δεν θα που «όχι» σε μια πρόταση που θα τους ικανοποιεί οικονομικά.

«Γνωρίζουμε την κατάσταση του συμβολαίου του, χαιρόμαστε που είναι εδώ και αν προκύψει κάτι συγκεκριμένο, θα το εξετάσουμε», δήλωσε πρόσφατα ο διευθυντής της Βέρντερ Πίτερ Νιμάγιερ.

Ο έμπειρος επιθετικός την σεζόν που ολοκληρώθηκε, κατέγραψε 36 εμφανίσεις με την φανέλα της Βέρντερ Βρέμης, έχοντας στο ενεργητικό του 9 γκολ και 11 ασίστ.

