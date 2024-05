Επεισοδιακός ο τελικός Κυπέλλου στην Τσεχία: Οπαδοί εισέβαλαν και πέταξαν σκαμπό στους δημοσιογράφους! (vid)

H Σπάρτα Πράγας επιβλήθηκε της Πλζεν με 2-1 και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Τσεχίας, ωστόσο μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης οπαδοί εισέβαλλαν στο γήπεδο και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Από τη μήνη των οπαδών δεν γλίτωσαν ούτε οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν τον τελικό από τον αγωνιστικό χώρο, αφού κάποιος πέταξε σκαμπό προς το μέρος τους, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Μετά από δυναμική παρέμβαση της αστυνομίας τα πνεύματα ηρέμησαν, το γήπεδο άδειασε και οι παίκτες της Σπάρτα Πράγας σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο μετά το 2020, που τους έφερε πλέον στην κορυφή της λίστας των κατακτήσεων, ξεπερνώντας κατά έναν τίτλο τη Σλάβια.

22.05.2024🇨🇿Cup final, Plzeň - Sparta Praha, after match Plzeň attack on the pitch Sparta https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/IxbxCSCCb2