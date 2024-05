Κάνει την έκπληξη με Κομπανί η Μπάγερν - Μια... ανάσα από την συμφωνία!

Μπορεί να «έπαιξαν» πολλά ονόματα για τον πάγκο της Μπάγερν, αλλά οι Βαυαροί είναι έτοιμοι να κάνουν την έκπληξη, αφού βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Βενσάν Κομπανί.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ της Μπάγερν, Κρίστιαν Φαλκ, οι Βαυαροί έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Βέλγο προπονητή και απομένει να ολοκληρωθεί το deal και με την Μπέρνλι.

Ο νεαρός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα έως το 2028 και οι ιθύνοντες της Μπάγερν θα χρειαστεί να αποζημιώσουν την Μπέρνλι για να «σπάσουν» την συμφωνία της με τον Κομπανί.

Ο Φαλκ, μάλιστα αναφέρει ότι οι Βαυαροί θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν την πρόσληψη του Κομπανί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δείχνοντας πόσο προχωρημένη είναι η υπόθεση του Βέλγου προπονητή.

