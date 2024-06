Ιστορική βραδιά με ρεκόρ για τον Νόιερ

Η Γερμανία επικράτησε με 5-1 της Σκωτίας στο εναρκτήριο παιχνίδι της διοργάνωσης στο Μόναχο με τον τερματοφύλακα της Μπάγερν να αγωνίζεται βασικός και να κάνει ρεκόρ.

Ο Νόιερ έγινε ο πρώτος παίκτες στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Γερμανίας σε συμμετοχές σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων (EURO και Μουντιάλ) ως βασικός, αφού έφτασε τις 35 και ξεπέρασε τον Φίλιπ Λαμ που έχει 34.

Και σε σχέση παίκτες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων, ο 38χρονος Γερμανός βρίσκεται πίσω μόνο από τον Κρισιτάνο Ρονάλντο, που έχει 43 και τον Πάολο Μαλντίνι που έχει 36.

Επίσης, ο Νόιερ έγινε μόλις ο δεύτερος Ευρωπαίος που καταφέρνει να κάνει έστω μία συμμετοχή σε οκτώ τελικές φάσεις EURO και Μουντιάλ, αφού έχει αγωνιστεί στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2012, του 2016, του 2020 και του 2024, αλλά και τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2010, 2014, 2018 και 2022. Ο μοναδικός άλλος που το έχει καταφέρει αυτό είναι ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

