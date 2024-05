«Φεύγει το καλοκαίρι για Ελλάδα ο Πέλκας - Και οι 4 μεγάλοι στην πατρίδα του τον θέλουν»

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ, ο Πέλκας που πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν στην Τουρκία, έχει αποφασίσει να επιστρέψει στα πάτρια εδάφη και βάσει των όσων αναφέρονται στο ρεπορτάζ της «Fanatik» είναι βέβαιο ότι «το καλοκαίρι θα γυρίσει στην Ελλάδα».

Στο ρεπορτάζ της Fanatik δεν γίνεται αναφορά στο ποια θα είναι η ομάδα που θα αποκτήσει τα δικαιώματά του, ωστόσο αναφέρεται πως «και οι 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα θα ήθελαν να τον έχουν στη σύνθεσή τους».

Να θυμίσουμε, βέβαια, πως ο Πέλκας υπέγαρψε το περασμένο καλοκαίρι συμβόλαιο για 1+1 χρόνο με την Μπασακσεχίρ με αποδοχές ύψους 1,3 εκατ. ευρώ ετησίως, τουλάχιστον αυτό ανέφεραν τότε τα δημοσιεύματα. Μάλιστα για την παρουσίασή του η ομάδα χρησιμοποίησε ως soundtrack το τραγούδι «Τα μαύρα μάτια σου» του Μανώλη Αγγελόπουλου!

Η επιδραστική του παρουσία

Να σημειωθεί, βέβαια, πως ο Πέλκας είναι εξόχως επιδραστικός στην Μπασακσεχίρ, πράγμα που φάνηκε και στο τελευταίο 4-1 επί της Κασίμπασα, όπου σκόραρε. Ένα γκολ ρεκόρ...

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τουρκική έκδοση του Opta, ο Δημήτρης Πέλκας ισοφάρισε ρεκόρ, που κρατούσε ο Ντεμπά Μπα, από την περίοδο 2019-20. Γκολ και ρεκόρ για τον πρώην μέσο του ΠΑΟΚ. «Συρτάκι», όπως γράφει χαρακτηριστικά...

Σημείωσε το πρώτο του γκολ έξω από την περιοχή, από τον Φεβρουάριο του 2022 (εναντίον της Γκιρεσουνσπόρ) και έγινε ταυτόχρονα ο πρώτος παίκτης, που συνεισφέρει στην ομάδα του σε γκολ, σε έξι συνεχόμενους αγώνες Πρωταθλήματος, μετά από τον Ντεμπά Μπα (2019/20). Με τρία γκολ και τέσσερις ασίστ σε αυτό το διάστημα. Φέτος, ο Πέλκας στην τουρκική λίγκα έχει βάλει συνολικά έξι τέρματα, ενώ ταυτόχρονα έχει μοιράσει και πέντε ασίστ.

Στα πιο πρόσφατα παιχνίδια του, μοίρασε ασίστ στην αναμέτρηση με τη Χατάι, έβαλε γκολ με τη Ρίζεσπορ, ενώ με την Πεντίκσπορ είχε δύο ασίστ και ένα γκολ! Είχε επίσης προηγηθεί η ασίστ στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας και νωρίτερα στο παιχνίδι με την Ανκαραγκουτσού.

🚫 This account will close



✅ Follow @FootColic for all clips pic.twitter.com/IgaxADVm00