Απίστευτο κορεό των οπαδών της Αδάνα Ντεμίρσπορ για την Εργατική Πρωτομαγιά! (vid)

Οι οπαδοί της Ντεμίρσπορ δημιούγησαν... Πριν την έναρξη της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι (26/4, 0-3) για την 34η αγωνιστική έστησαν ένα τρομερό κορεό, αφιερωμένο στην Εργατική Πρωτομαγιά!

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε. Κι αυτό διότι η ομάδα από την Άδανα συνιστά έναν σύλλογο που ιδρύθηκε από εργάτες σιδηροδρόμων το 1940.

This is beautiful....



Fans of #AdanaDemirspor honor #May1st #1Mayıs in during #ADSvGS

WORKING CLASS HERO!!!



Türkiye'deki işçilerle dayanışma

Çok Yaşa 1 Mayıs#MayDay2024 #MayDay pic.twitter.com/fjuDqbW6Cw