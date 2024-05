Σε έξαλλη κατάσταση ο Αλέγκρι: Έσκισε τη γραβάτα, πέταξε το σακάκι, ξεκούμπωσε το πουκάμισο (vids)

Το 15ο τρόπαιο του Coppa Italia πανηγύρισε στο «Ολίμπικο» η Γιουβέντους, στην 22η παρουσία της στον τελικό της διοργάνωσης νικώντας με 1-0 την Αταλάντα χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Ωστόσο, μπορεί οι «μπιανκονέρι» να κατέκτησαν το τρόπαιο, ο προπονητής τους είχε πάρα πολλά νεύρα, δεν τα συγκράτησε και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Ο Αλέγκρι διαφώνησε έντονα με απόφαση του διαιτητή στις καθυστερήσεις του αγώνα. Πρώτα χειροκρότησε ειρωνικά και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον τέταρτο με... άγριες διαθέσεις.

Κατόπιν έβγαλε το σακάκι του, έσκισε τη γραβάτα που φορούσε και ξεκούμπωσε το πουκάμισο του, βγαίνοντας εκτός ορίων!



