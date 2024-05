Φοβερός Ντόντσιτς: «Με φτιάχνει να μου φωνάζουν ότι είμαι χάλια» (vid)

Οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να κάνουν το break στην Οκλαχόμα πήραν προβάδισμα στην σειρά (3-2) και πλέον στην έδρα τους τα ξημερώματα της Κυριακής θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους τελικούς της Δύσης.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, με τον Σλοβένο σταρ να κλέβει την παράσταση και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο "Luka Magic" ρωτήθηκε για την υποδοχή που είχε από τον κόσμο των Θάντερ, τονίζοντας πως τη λάτρεψε, αποκαλύπτοντας πως τον φτιάχνει να του φωνάζουν ότι είναι χάλια.

"Το λατρεύω. Όταν φωνάζουν, 'ο Λούκα είναι χάλια', με φτιάχνει" ΄τόνισε.

"I love it. And when they chant, 'Luka sucks,' it gets me going." 🔥



Luka on the receptions he receives from the OKC fanbase pic.twitter.com/KqKEwIL9bC