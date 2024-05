Αλγερία: Τον απήγαγαν το 1998 και τον κρατούσαν για 26 χρόνια σε υπόγειο 200 μέτρα από το σπίτι του

Καθοριστική για να μπει τέλος στην απαγωγή του Ομάρ Μπιν Ομράν ήταν, μάλιστα, η πληροφορία του αδελφού του απαγωγέα, ο οποίος φέρεται να τον «κάρφωσε» με ανάρτησή του στα social media επειδή είχαν κληρονομικές διαφορές.

Σε βίντεο από την απελευθέρωση του 43χρονου σήμερα Ομράν, φαίνεται ότι ο άνδρας ήταν φυλακισμένος σε έναν υπόγειο χώρο, κάτω από μια στάνη του απαγωγέα του, ο οποίος τον είχε αρπάξει πριν από 26 χρόνια, ενώ πήγαινε στο σχολείο του.

Μετά την απελευθέρωσή του ο Ομράν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενώ ο 61χρονος γείτονάς του που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο για το «ειδεχθές έγκλημά του», όπως το χαρακτήρισε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Εκτός από την απαγωγή, ο 61χρονος συλληφθείς κατηγορείται και για τη δολοφονία ενός σκυλιού που ήταν μαζί με τον Ομράν τη στιγμή της αρπαγής του, καθώς το ζώο γυρνούσε γύρω από το σπίτι του απαγωγέα έναν μήνα μετά την εξαφάνιση του 17χρονου τότε άνδρα.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο 61χρονος ήταν δημόσιος υπάλληλος και ζούσε μόνος του στο σπίτι αν και συχνά τον είχαν δει να αγοράζει προμήθειες που θα αντιστοιχούσαν σε δύο άτομα.

Τα περισσότερα μέλη της οικογένειας του Ομράν είχαν πιστέψει ότι είχε πεθάνει κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Αλγερία τη δεκαετία του '90 με μόνη τη μητέρα του, η οποία πέθανε το 2013, να υποστηρίζει ότι ο γιος της ήταν ζωντανός. Η ίδια φέρεται να είπε λίγο πριν πεθάνει «παρακαλώ μην σταματήσετε να ψάχνετε για τον Ομάρ. Είμαι σίγουρη ότι είναι ακόμα ζωντανός».

Ο Ομράν μετά την απελευθέρωσή του είπε σε συγγενείς του ότι τους έβλεπε ορισμένες φορές να περπατάνε δίπλα από τον χώρο, στον οποίο ήταν φυλακισμένος από ένα μικρό παράθυρο, αλλά δεν μπορούσε να τους μιλήσει ή να τους φωνάξει επειδή, όπως φέρεται να είπε, ήταν υπό την επήρεια κάποιας «μαγείας» αν και πιστεύεται ότι η αδυναμία του οφείλεται στην κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια.

Πηγή: protothema.gr

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh