Τσιντώτας: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ την υποδοχή των φιλάθλων της ΑΕΚ όταν έπαιξα στην OPAP Arena - Ο Αραούχο είναι διαμάντι» (aud)

Ο Παναγιώτης Τσιντώτας μίλησε στο Podcast «Κουβέντα στο ΠΙ & ΦΙ» για το μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του την ΑΕΚ, τον Ατρόμητο και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές του εαυτού του.

Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, Παναγιώτης Τσιντώτας, σε μία σπάνια κατάθεση ψυχής μίλησε για την ΑΕΚ, την υποδοχή που θα του μείνει αξέχαστη όταν έπαιξε για πρώτη φορά αντίπαλος της Ένωσης στην «Αγιά Σοφιά», επέλεξε τον δικό του MVP για τη φετινή σεζόν της Super League και αποθέωσε τον Σέρχιο Αραούχο.

Αναλυτικά όσα είπε στο Podcast «Κουβέντα στο ΠΙ & ΦΙ»:

Για τον φετινό Ατρόμητο και για το γεγονός πως δεν φιγουράρει στις υψηλές θέσεις του πρωταθλήματος και παίζει στα Play Out: «Φέτος ειδικά, πληρώσαμε το κακό μας ξεκίνημα, κάτι το οποίο μας άφησε λίγο πίσω. Με την έλευση του Σάσα Ίλιτς, κάναμε ένα πολύ καλό σερί, κερδίσαμε και πήραμε ισοπαλίες από μεγάλες ομάδες, δυστυχώς όμως κάναμε και μια μεγάλη κοιλιά, προς το τέλος του πρωταθλήματος και αυτό μας άφησε ουσιαστικά εκτός Play Off, που ήταν και ο αρχικός μας στόχος. Θεωρώ, πως ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που πρέπει να αγωνίζεται στα Play Off, αλλά από την άλλη αν δεν το καταφέρει, κοιτάει την επόμενη σεζόν, να τα πάει καλύτερα και θεωρώ πως του χρόνου, θα είναι ακόμα καλύτερη η χρονιά, διότι έχουν μπει από το παρελθόν οι βάσεις. Είναι μια ομάδα με σταθερή αξία, σε όποια θέση και να βρίσκεται, αλλά θεωρώ πως είναι και λίγο θέμα τύχης, για να επιστρέψει ξανά στα Play Off».

Για το ποιος θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα: «Είναι δύσκολη η ερώτηση, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που το κυνηγάνε και σίγουρα είναι ωραίο, ειδικά για κάποιον που το βλέπει απ' έξω. Σίγουρα, αν το βλέπει κάποιος που διεκδικεί το πρωτάθλημα, είναι δύσκολο. Προσωπικά, βλέπω την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός, σίγουρα είναι πολύ δυνατός και με πολύ γεμάτο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη κυνηγάει από πολύ κοντά, ο οποίος είχε μια πολύ κακή σεζόν και ας βρίσκεται τόσο κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μια έμπειρη ομάδα, που σίγουρα κανείς δεν μπορεί να την ξεγράψει. Ας το πάρει ο καλύτερος».

Για το τι σκέφτεται όταν ακούει την λέξη ΑΕΚ: «Στην ΑΕΚ πέρασα και δύσκολα, αλλά και εύκολα χρόνια. Σίγουρα, η χαρά είναι αυτό που μου έμεινε, γιατί κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα. Σίγουρα, έζησα και ωραίες στιγμές, όπως η πρόκριση στους ομίλους του Champions League και του Europa League και οι τελικοί Κυπέλλου. Ήταν πολύ όμορφα πράγματα, χαίρομαι που βλέπω την ΑΕΚ να βαδίζει σε αυτό τον δρόμο, που κυνηγάει κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Αυτό που νιώθω εγώ, είναι χαρά και υπερηφάνεια, που πέρασα από έναν μεγάλο σύλλογο και τους αγάπησα και με αγαπήσανε. Σίγουρα, κάθε παιχνίδι που φόρεσα την φανέλα της ΑΕΚ, είναι κάτι που με τιμάει και είναι ξεχωριστό το κάθε από αυτά».

Για το αν τον πλήγωσε που έπαιξε στην «OPAP Arena» ως αντίπαλος και όχι ως παίκτης της ΑΕΚ ή που δεν έπαιξε στο Champions League ή και τα δύο μαζί: «Για το γεγονός πως δεν έπαιξα στο Champions League, ήταν οι επιλογές του προπονητή, αλλά το χάρηκα, γιατί ήμουν μέλος της ομάδας. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Το ότι δεν έπαιξα στην «OPAP Arena», η αλήθεια είναι πως θα το ήθελα, δυστυχώς δεν τα έφερε έτσι η ζωή, αλλά πήγα ως αντίπαλος. Ο κόσμος με υποδέχτηκε υπέροχα και είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Προσωπικά, δεν ήταν κάτι δύσκολο για εμένα, να παίξω στο συγκεκριμένο γήπεδο, ήταν κάτι το οποίο το φανταζόμουν και το ονειρευόμουν από την πρώτη στιγμή. Προσωπικά, τους ευχαριστώ για την υποδοχή που μου έκαναν, νομίζω πως έχουμε αμοιβαία συναισθήματα και προχωράμε παρακάτω».

Για το αν θα ήθελε να παίξει στο εξωτερικό: «Ναι θα το ήθελα. Να ζήσω την εμπειρία και την φιλοσοφία. Να δω καινούργια πράγματα, να αλλάξω παραστάσεις. Δεν έχει τύχει ακόμα, αν όμως στο μέλλον υπάρξει κάτι, θα το δεχτώ με πολύ χαρά».

Για το ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που τον έχει εντυπωσιάσει στο φετινό πρωτάθλημα: «Θεωρώ, πως έχει ανέβει πολύ το επίπεδο στο πρωτάθλημα μας, αν έβγαζα τις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, θα έλεγα τον Σλίβκα της Λαμίας. Είναι ένας παίκτης, ο οποίος περνάει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και έχει δώσει στην Λαμία πάρα πολλά. Όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιον. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ελ Καμπί, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σκοράρει συνεχώς. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ιωαννίδη, που μπορεί να του έπιασα ένα πέναλτι, αλλά είναι εξαιρετικός. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολλούς παίκτες που κάνουν την διαφορά. Τέλος, ο ΠΑΟΚ έχει τον Κωνσταντέλια και τον Κουλιεράκη, που είναι και οι δύο Έλληνες παίκτες, νέα παιδιά, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και μακάρι να ανοίξουν τα φτερά τους και να πάνε ακόμα πιο ψηλά».

Για το ποιον συμπαίκτη του ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια και γιατί: «Έναν άνθρωπο μπορώ να σκεφτώ, τον Σέρχιο Αραούχο. Είναι εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός παίκτης. Για μένα αυτό μου μετράει περισσότερο είναι το πως είναι σαν άνθρωπος και αυτός είναι ένα διαμάντι. Θα είναι για μένα πάντα αυτός που ξεχωρίζω, μαζί με τον Τσιγκρίνσκι. Σπουδαία προσωπικότητα και αυτός με μεγάλη καριέρα».

Για το τι πιστεύει σχετικά με την πολύ καλή φουρνιά από Έλληνες τερματοφύλακες: «Θεωρώ, πως ρίξαμε βάρος σε αυτό το κομμάτι. Άλλαξε και ο τρόπος εκπαίδευσης των τερματοφυλάκων, ήρθαν καινούργιες ιδέες, οι προπονητές πήραν περισσότερες γνώσεις είτε από το εξωτερικό, είτε από συνέδρια που γίνονται. Οπότε, θεωρώ πως ένα μεγάλο κομμάτι οφείλεται και σε αυτό, γιατί καλό είναι και το ταλέντο, αλλά αν δεν δουλευτεί, σίγουρα δεν θα υπάρξει καμία εξέλιξη».

Για το πρότυπο του: «Το είδωλο μου είναι ο Νικοπολίδης. Κάθε Έλληνας, πρέπει να το σκέφτεται έτσι, ειδικά για τους τερματοφύλακες. Σε διεθνές επίπεδο, είναι για εμένα ο Μπουφόν, γιατί έκανε μια μεγάλη και εξαιρετική καριέρα, αλλά επειδή ξεκίνησε να παίζει από τα 18 του μέχρι και τα 42 του σε υψηλό επίπεδο, δεν νομίζω να το έχει κάνει κάποιος άλλος παίκτης, ειδικά τερματοφύλακας. Σίγουρα, μπορεί να υπάρχουν τερματοφύλακες σε αυτό το επίπεδο και ακόμα καλύτεροι, αλλά να παίζεις σε τέτοιο υψηλό επίπεδο και να πιάνεις αυτή την απόδοση, είναι κάτι ξεχωριστό και δύσκολο».

Για το αν του λείπει μια συμμετοχή με το εθνόσημο: «Σίγουρα, κάθε παίκτης που αγωνίζεται, θέλει να φορέσει την φανέλα της Εθνικής Ελλάδoς. Δυστυχώς, μπορεί να έφτασα πολύ κοντά μερικές φορές, αλλά δεν κατάφερα να πάρω μια κλήση. Είναι ένα όνειρο το οποίο θέλω να εκπληρώσω. Δεν έχει γίνει προς το παρόν, αλλά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να προσπαθούμε για το καλύτερο».

