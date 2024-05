Οι οκτώ υποψήφιοι για το βραβείο του παίκτη της χρονιάς στην Premier League (pic)

Ένα το βραβείο του παίκτη της χρονιάς στην Premier League και οκτώ οι υποψήφιοι που έχουν την ευκαιρία να το κατακτήσουν.

Το κοινό συμβάλλει και αυτό στη διαδικασία ανάδειξης του νικητή, αφού κάθε φίλαθλος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει έως και τις 13 Μαΐου. Η ψήφος των οπαδών θα συνυπολογιστεί με εκείνη των αναλυτών και των δημοσιογράφων και ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει διπλή εκπροσώπηση με τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Φιλ Φόντεν, οι οποίοι έχουν καταγράψει 25 γκολ με 5 ασίστ και 16 με 8 ασίστ αντίστοιχα στη φετινή σεζόν.

Δύο παίκτες έχει και η Άρσεναλ, με τους Μάρτιν Όντεγκααρντ και Ντέκλαν Ράις να «μπαίνουν» στο παιχνίδι της διεκδίκησης του βραβείου, με τον Δανό να έχει σκοράρει 8 φορές και τον Άγγλο 7, ενώ αμφότεροι έχουν 8 ασίστ.

Ακολουθεί μία τριάδα επιθετικών με τους Κόουλ Πάλμερ, Όλι Γουότκινς και Αλεξάντερ Ίσαακ να κάνουν την εμφάνισή τους. Ο παίκτης της Τσέλσι μετρά 21 τέρματα και 9 τελικές πάσες, ενώ ο άσος της Άστον Βίλα έχει σημειώσει 19 γκολ και 12 ασίστ. Ο Σουηδός φορ της Νιούκαστλ κλείνει την παρουσία των επιθετικών με 20 γκολ και 1 ασίστ.

Τελευταίος υποψήφιος ένας αμυντικός, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με 2 γκολ και 2 ασίστ στη φετινή Premier League. Ποιος θα είναι ο νικητής;



Eight outstanding nominees, but there can only be one winner...



It's time to vote for your 2023/24 @EASPORTSFC Player of the Season 😍 #PLAwards