Κόνλεϊ: «Είπα στα παιδιά, εγωιστικά, κάντε το για μένα, δε μου έμεινε πολύ»

Ο Μάικ Κόνλεϊ έστειλε μήνυμα στους συμπαίκτες του πριν τα play off, θέλοντας να τους τονώσει ψυχολογικά.

Μετά το 3-0 των Μάβερικς, οι Τίμπεργουλβς μείωσαν σε 3-1 και έμεινα ζωντανοί με τον έμπειρο παίκτη της Μινεσότα να προσπαθεί να πιάσει στο... φιλότιμο τους συμπαίκτες του.

Πριν από την έναρξη των play off έστειλε μήνυμα προς τους συμπαίκτες του, θέλοντας να δείξει πως αυτή θα είναι μια από τις τελευταίες του ευκαιρίες.«Είπα στα παιδιά, εγωιστικά, κάντε το για μένα.Δεν μου έμεινε πολύ», ανέφερε.

