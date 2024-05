Συγχαρητήρια της Σεβίλλης σε Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ

Οι Ανδαλουσιάνοι απένειμαν τα εύσημα στους Πειραιώτες για τη σπουδαία επιτυχία τους, αλλά και σε αρκετά πρώην μέλη τους που βρίσκονται στον Ολυμπιακό.

Πρώτος και καλύτερος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο πέρυσι η Σεβίλλη κατέκτησε το Europa League, αλλά και τον Βιθέντε Ιμπόρα που έχει πανηγυρίσει τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια με τον ισπανικό σύλλογο, καθώς επίσης και στον Στέφαν Γιόβετιτς που επίσης έχει αγωνιστεί με τα χρώματά της.

Congratulations to @olympiacosfc and our former manager José Luis Mendilibar and players @Iborra_Vicente and Stevan Jovetić for winning the @europacnfleague. Συγχαρητήρια!#UECLfinal