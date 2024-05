Σοκ στον Ολυμπιακό: Τέλος η σεζόν για τον Φαλ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Αυτό σημαίνει, πως οι «ερυθρόλευκοι» θα πoρευτούν χωρίς τον Φαλ στα πλέι οφ, απέναντι σε Περιστέρι και στη συνέχεια στους μεγάλους τελικούς ή τον μικρό τελικό, καθώς δεν μπορεί να κάνει πλέον αλλαγές στους ξένους του. Τότε, είχε επιλεγεί να μείνει εκτός επτάδας ξένων ο Μόουζες Ράιτ.

Αυτό σημαίνει πως ο Oλυμπιακός συνεχίζει στη μάχη των πλέι οφ και τη διεκδίκηση του τίτλου με μοναδικό καθαρό σέντερ τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ στο "5" μπορεί να παίξει και ο Φιλίπ Πετρούσεφ, ενώ κατά συνθήκη και οι Άλεκ Πίτερς, Γιώργος Τανούλης.

Έτσι, οι έξι ξένοι του Ολυμπιακού για τα πλέι οφ είναι οι: Oυίλιαμς - Γκος, Κάνααν, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Πετρούσεφ, Μιλουτίνοφ.

