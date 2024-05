Η Μονακό υπέρ του Παναθηναϊκού στο Final Four! (vid)

Ο... πικρός αποκλεισμός από τη Φενέρ στα πλέι οφ είναι αυτός που πιθανότατα στέλνει τους Μονεγάσκους να στηρίξουν τους «πράσινους» στο Final Four, καθώς ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό αντιμετωπίζει την τουρκική ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος χρονικά ημιτελικός είναι αυτός μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στις 19:00 ενώ αυτός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Φενέρμπατχσε στις 22:00.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Μονακό μετά την ήττα από τη Φενέρ, έχοντας κάνει και tag τον Παναθηναϊκό:

Us during the EuroLeague Final Four: @paobcgr 😌☘️ pic.twitter.com/TpTB2NHqRI