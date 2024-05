Η ώρα του πρωταθλητή… με τριάδα στο 13.50!

Το πρωτάθλημα που έχει σπάσει καρδιές μας επιφυλάσσει μία ακόμα συγκλονιστική αγωνιστική, την 10η και τελευταία των Playoffs την Κυριακή (19/5, 20:00)!

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον τίτλο του πρωταθλητή στη Super League, με την τελευταία στροφή να αναμένεται εξίσου συγκλονιστική όπως οι προηγούμενες, αλλά με διαφορετικό… οδηγό.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 9ης αγωνιστικής, καθώς η δική του νίκη επί του Παναθηναϊκού στην «καυτή» Τούμπα (4-1) σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό (2-0) έφερε ανακατάταξη στην πρώτη θέση, όπου πλέον φιγουράρει η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου (77 έναντι 75 βαθμών).

Πλέον ο «δικέφαλος» του Βορρά μετά το 3/3 που ολοκλήρωσε επί των υπόλοιπων «μεγάλων» (είχε προηγηθεί το 3-2 με την ΑΕΚ και το 2-0 με τον Ολυμπιακό) έχει την τύχη στα χέρια του και με «τρίποντο» στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη θα πανηγυρίσει την κούπα.

Με αυτά τα δεδομένα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έχει αποκτήσει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ο Άρης λίγο πριν τον δικό του ιστορικό τελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο Βόλο (25/5) έχει έναν διαφορετικό «τελικό», καθώς δε θέλει να επιτρέψει στον «αιώνιο» αντίπαλο να πανηγυρίσει τον τίτλο στο «σπίτι» του.

Σε τρία ντέρμπι φέτος οι «κίτρινοι» έχουν το πάνω χέρι (2-1-0), αλλά στα 6 τελευταία ματς με τον Άρη γηπεδούχο υπάρχει απόλυτη ισορροπία (2-2-2), αλλά με G/G στα δύο πιο πρόσφατα (1-2, 2-1). Το G/G στη Θεσσαλονίκη είναι στο 1.90.

«Αυτιά» στο «Βικελίδης» θα έχει και η ΑΕΚ, η οποία ενώ υποδέχεται τη Λαμία ελπίζει σε στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ για να κόψει πρώτη το νήμα, καθώς και με ισοπαλία θα είναι αυτή που θα πανηγυρίσει έχοντας πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ενώ θα αναμένει τα νεότερα από τη Θεσσαλονίκη θέλει να «καθαρίσει» τη νίκη στην δική της αυλαία της σεζόν απέναντι στην ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Η «Ένωση» έχει 9/9 στα πιο πρόσφατα ματς με τη Λαμία και μόλις σε ένα εξ αυτών έχει δεχθεί γκολ. Το σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0, 3-0 είναι σε απόδοση 2.95.

Την ίδια ώρα στη Λεωφόρο τίθενται αντιμέτωποι οι «αιώνιοι» με φόντο την 3η θέση και το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ευκαιρία να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω των τελικών που τους περιμένουν (σ.σ. κυπέλλου Ελλάδας και Conference League αντίστοιχα) αλλά θέλουν να τη σιγουρέψουν και μέσω πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Μεντιλίμπαρ βρίσκονται στο +2 (73 έναντι 71) κάτι που σημαίνει ότι τους αρκεί και η ισοπαλία, ενώ το «τριφύλλι» έχει μονόδρομο τη νίκη. Σε 7/9 παιχνίδια του Παναθηναϊκού στα Playoffs έχουν σημειωθεί Over 2.5 γκολ και 5/9 είναι με G/G & Over 2.5. Το G/G & Over 2.5 στη Λεωφόρο είναι σε απόδοση 2.40.

Τέλος, ανάμεσα στις 1000+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.