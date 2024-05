Ντόντσιτς: «Θέλουν να πάμε σε Game 7 για εσάς»

Οι Ντάλας Μάβερικς μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι, επικράτησαν των Θάντερ με 117-116 και πήραν την πρόκριση με 4-2 για τους τελικούς της Δύσης.

Ο Λουκά Ντόντσιτς συζητήθηκε και για εξωαγωνιστικούς λόγους, μιας και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απευθυνόμενος στον προπονητή των Θάντερ προχώρησε σε ατάκα... φωτιά.

Κάποια στιγμή λοιπόν, βλέποντας τον τεχνικό των Θάντερ, Μαρκ Ντέιγκνολτ, να διαμαρτύρεται στους διαιτητές, γύρισε και του μίλησε, με την κάμερα να "πιάνει" το στιγμιότυπο, όπου ο Σλοβένος γκαρντ φάνηκε να λέει ότι "θέλουν να πάμε σε Game 7 για εσάς", αναφερόμενος στους διαιτητές.

Luka told OKC’s coach “they want a Game 7 for you guys” 💀pic.twitter.com/USiAlEUJoo