Το πάρτι της Λέστερ για την επιστροφή στην Πρέμιερ Λιγκ (vids)

Έναν χρόνο κράτησε η... περιπέτεια της Λέστερ στην Championship, αφού η ΚΠΡ ισοπέδωσε την Λιντς με 4-0 και οι «Αλεπούδες» χωρίς καν να αγωνιστούν εξασφάλισαν την άνοδο.

Η Λιντς μια αγωνιστική πριν το φινάλε της Championship «αυτοκτόνησε», αφού ηττήθηκε από την ΚΠΡ με 4-0 και η διαφορά από την Λέστερ διατηρήθηκε στο -5, κάτι που στέλνει τις «Αλεπούδες» από τώρα ξανά στην μεγάλη κατηγορία.

Και, όπως αναμενόταν, οι παίκτες της Λέστερ, και όχι μόνο αυτοί, το γιόρτασαν... δεόντως!

We obviously gave Abdul the phone 😆 🤳 pic.twitter.com/B7SlXPoDPc