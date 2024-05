Eurovision: Η Παπαρίζου στρώνει το χαλί και η Μαρίνα Σάττι ρίχνει το Ζάρι για μια θέση στον τελικό (vid)

Άλλα δύο «πρώτα» ονόματα -και μεγάλες νικήτριες της Eurovision- θα κάνουν απόψε εμφάνιση στη σκηνή του β’ ημιτελικού, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η Ελενα Παπαρίζου, πρώτη και μοναδική νικήτρια για την Ελλάδα το 2005 με το My Number One, και η Τουρκάλα Σερντάμπ Ερενέρ που κατέκτησε το 2003 την πρώτη θέση με το Everyway that I can, αναμένεται να ξεσηκώσουν τους eurofans, όπως έκανε στον πρώτο ημιτελικό η Ελένη Φουρέιρα και ο θρυλικός Τζόνι Λόγκαν.

Απόψε, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» θα εμφανιστεί στην 3η θέση, δηλαδή στο πρώτο μισό του προγράμματος.

Μάλιστα, η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται πριν από την Ελβετία και το «Europappa», που φιγουράρει ως ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Στα στοιχήματα η Μαρίνα Σάττι παραμένει σε τροχιά δεκάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στην ένατη θέση όσον αφορά τα προγνωστικά, ενώ φιγουράρει στην πρώτη τριάδα όσον αφορά την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Ο μεγάλος τελικός θα γίνει το Σάββατο, 11 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr