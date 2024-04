Βρέθηκε ενεργή βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στο γήπεδο της Μάιντς!

Συγκεκριμένα, σε σημείο παραπλήσια του γηπέδου της Μάιντς εντοπίστηκε βόμβα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που παραμένει ενεργή προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Πλέον πυροτεχνουργοί εργάζονται για την εξουδετέρωση της βόμβας και όπως είναι φυσικό οι εργασίες ανακαίνισης στο γήπεδο της Μάιντς θα καθυστερήσουν να ξεκινήσουν.

🚨🚨| An active bomb from World War II was found in the area around Mainz home stadium during renovations.



They are currently working to defuse the bomb! 😳



[Via @CBSSportsGolazo] pic.twitter.com/RAr7gnge9q