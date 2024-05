Λάτσιο: Νέο συμβόλαιο στον Μανδά με αυξημένες απολαβές!

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Χρήστου Μανδά, όποτε κλήθηκε να υπερασπιστεί την εστία της Λάτσιο και το φημολογούμενο ενδιαφέρον ακόμα και από ομάδες της Premier League, κινητοποίησε άμεσα τους Ρωμαίους.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Nicolò Schira, οι λατσιάλι επιβραβεύουν άμεσα τον Έλληνα τερματοφύλακα με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029 (!), με γενναία αύξηση απολαβών, θέλοντας να του δείξουν ότι εκτιμούν την πρόοδό του και ότι τον θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι από την ομάδα του μέλλοντος, σε μία εντυπωσιακή εξέλιξη για τον πρώην γκολκίπερ του ΟΦΗ και του Ατρόμητου.

🚨 Excl. - Chrīstos #Mandas will extend his contract with #Lazio until 2029 and he will also receive an increase in salary. #transfers