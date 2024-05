Άρσεναλ: Ιστορικό επίτευγμα από τον Σάκα

Ο Μπουκαγιο Σάκα συνεχίζει την εκπληκτική φετινή του σεζόν. Ο Άγγλος εξτρέμ σκόραρε και απέναντι στην Μπόρνμουθ και έφτασε τα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με την Άρσεναλ.

Κάπως έτσι, έγινε ο πρώτος που φτάνει σε αυτό τον αριθμό με τους κανονιέρηδες από την σεζόν 2019-20 και τον Ομπαμεγιάνγκ και ο πρώτος Άγγλος που το πετυχαίνει μετά τον Τίο Γουόλκοτ και την σεζόν 2012-13!

20 - Bukayo Saka is the first player to score 20 goals for Arsenal in a season (all competitions) since Pierre-Emerick Aubameyang in 2019-20 (29 goals) and the first Englishman to do so for the club since Theo Walcott in 2012-13 (21 goals). Sauce. pic.twitter.com/eYw4y74FZo