Εντυπωσιακή η Κλαρκ στο ανεπίσημο ντεμπούτο της στο WNBA

Μπορεί στο πρώτο ματς της preseason η ομάδα της να γνώρισε την ήττα με 79-76 από τους Ντάλας Γουίνγκς ωστόσο κατάφερε να στρέψει πάνω της τους προβολείς της δημοσιότητας και να κλέψει την παράσταση σε αυτό το παιχνίδι.

Η Κεΐτλίν Κλαρκ, το νέο big thing του γυναικείου μπάσκετ, αγωνίστηκε 28 λεπτά και είχε 21 πόντους με 1/2 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα αλλά και 5 λάθη.

Caitlin Clark showcased her proven skillset in her @WNBA preseason debut for the @IndianaFever!



🔥 21 PTS

🔥 5 3PM

🔥 3 REB

🔥 2 STL pic.twitter.com/Lsy2H3TwmT