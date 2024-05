Χατ-τρικ του Κριστιάνο στην ομάδα του Δώνη (vids)

Χατ-τρικ μέσα σε 52 λεπτά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε τρία από τα πέντε γκολ της Αλ-Νασρ στο 5-0 επί της Αλ-Ουέχντα του Γιώργου Δώνη, ο οποίος δεν κατάφερε να περιορίσει τον Πορτογάλο σταρ.

