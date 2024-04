Νεκρός από μαχαιριές κοντά στο γήπεδο της Τότεναμ!

Νεκρός από πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές βρέθηκε ένας άνδρας σε σημείο πολύ κοντά στο γήπεδο της Τότεναμ, όπως επιβεβαιώνει τόσο ο λονδρέζικος σύλλογος, όσο και η βρετανική αστυνομία.

Τα σπιρούνια με επίσημη ανακοίνωση τόνισαν ότι η αναμέτρηση με την Νότιγχαμ θα διεξαχθεί κανονικά, παρότι κάποιοι δρόμοι έξω από το στάδιο έχουν κλείσει για να γίνει η αστυνομική έρευνα,

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο Northumberland Park, πολύ κοντά στο γήπεδο της Τότεναμ περίπου στις 6 το πρωί, από πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη τις έρευνες, ενώ ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο αν η δολοφονία σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα ή αν δεν έχει την παραμικρή σχέση με το ποδόσφαιρο και την επερχόμενη αναμέτρηση με την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Following an incident in which an individual has lost their life, we are doing everything to accommodate the ongoing Police investigation, which is of the utmost importance.



As things stand, this afternoon's Premier League fixture against Nottingham Forest will go-ahead as…