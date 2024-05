Στιβ Αλμπίνι: Πέθανε ο «μηχανικός» που έφερε την εναλλακτική ροκ στο προσκήνιο

Ήταν παραγωγός και ηχογράφησε τους δίσκους Nirvana (In Utero) και της Π.Τζ. Χάρβεϊ (Rid of Me)

Ο Steve Albini, ένας θρύλος του indie rock που διέπρεψε ως παραγωγός και ερμηνευτής, πέθανε από καρδιακή προσβολή στα 61 του έτη μέσα στο στούντιο του. Τον θάνατο του επιβεβαίωσε το προσωπικό του στούντιο ηχογράφησης, Electric Audio, στο Pitchfork. Ο ίδιος, ηχογράφησε το In Utero των Nirvana, το Surfer Rosa των Pixies, το Rid of Me της PJ Harvey και αμέτρητα ακόμα κλασικά άλμπουμ, ενώ παρέμεινε ειλικρινής επικριτής των εκμεταλλευτικών πρακτικών της μουσικής βιομηχανίας μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Ο ρόλος του Albini ως αυτοαποκαλούμενου μηχανικού ήχου περιλαμβάνει μια έκταση του εναλλακτικού ροκ που είναι ουσιαστικά ένα είδος από μόνο του. Μετά την πρώιμη δουλειά του στους Surfer Rosa, τους Tweez των Slint και τους Pod των Breeders, έγινε συνώνυμο της αναλογικής παραγωγής με ζωντανό ήχο που έφερε απτή ακατέργαστη ενέργεια. Το απαράμιλλο βιογραφικό του στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και του ’90 περιλαμβάνει τα επιδραστικά πρώιμα άλμπουμ των Jesus Lizard, το Seamonsters των Wedding Present, το Hissing Prigs in Static Couture των Brainiac, καθώς και δίσκους των Low, Dirty Three, Boss Hog και Jon Spencer Blues Explosion, Superchunk και δεκάδων άλλων. Πηγή: newsbomb.gr