Τριπλή αλλαγή για Μάρκο Σίλβα στο 33ο λεπτό του αγώνα με την Νότιγχαμ! (vid)

Πρωτοφανής κίνηση στο Σίτι Γκράουντ, με τον τεχνικό της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα να κάνει κάτι χωρίς προηγούμενο. Ο πρώην τεχικός του Ολυμπιακού, βλέποντας τους Λονδρέζους να… σέρνονται στο γήπεδο και να χάνουν με 2-0 από το 19ο λεπτό, μετά από γκολ των Χάντσον-Οντόι (9’) και Γουντ (19’) έκανε κάτι καινοτόμο.

Χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού έκανε τρεις ταυτόχρονες αλλαγές, βγάζοντας από το γήπεδο Λούκιτς, Αϊγουόμπι, Γουίλσον για να βάλει μέσα Κέρνι, Τραορέ, Γουίλαν.

Το… τρικ δεν έπιασε, αφού πριν βγει το ημίχρονο, η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έβαλε και τρίτο γκολ με τον Γκιμπς-Γουάιτ (45’+3’) στο πιο παραγωγικό φετινό ημίχρονο για την Νότιγχαμ.

😳 Fulham are having a SHOCKER at The City Ground…



🔴 9’ - Hudson-Odoi (1-0)

🔴 19’ - Wood (2-0)

🔁 32’ - Marco Silva makes a triple substitution

🔴 45’ - Gibbs-White (3-0) #NFFC | #FFC pic.twitter.com/jkqlgeNOxc