Έλειπε ο Μέσι, σκόραρε ο Σουάρες, γκέλαρε η Ίντερ Μαϊάμι (vid)

O Aργεντινός σούπερ σταρ είναι εκτός αγωνιστικής δράσης από τις 13 Μαρτίου λόγω προβλήματος στην γάμπα.

Η ομάδα του Μέσι προηγήθηκε με κεφαλιά του Λουίς Σουάρες στο 14', ωστόσο ισοφαρίστηκε στο 34' από τον Αλόνσο Μαρτίνες και κινδύνευσε ακόμη και με ήττα.

Μετά από αυτή την ισοπαλία (1-1) Ίντερ Μαϊάμι έφτασε τους έντεκα βαθμούς σε επτά αγώνες στο MLS και είναι δεύτερη στην ανατολική περιφέρεια, έναν βαθμό πίσω από το Σινσινάτι που έχει και αγώνα λιγότερο.

The most beautiful capture you will see today 😍😍



Messi watching Inter Miami match in Chase stadium pic.twitter.com/GROsUysF5V